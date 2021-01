Pozor na hru Cyberpunk 2077 pro mobily! Jde o podvodnou aplikaci, která požaduje bitcoiny

Společnost Kaspersky zaměřená na kybernetickou bezpečnost upozorňuje na falešnou mobilní verzi oblíbené hry Cyberpunk 2077. Tento titul vydaný na konci roku 2020 zatím svoji mobilní podobu nemá, hrát jej lze na mobilu nebo tabletu pouze přes cloudové služby Google Stadia nebo GeForce Now.

Podvodná stránka ovšem navozuje dojem legitimního odkazu na stažení herní aplikace z obchodu Google Play, v něm však Cyberpunk 2077 nelze zakoupit. Místo toho stáhnete falešnou aplikaci s ransomwarem, který zašifruje veškerý obsah napadeného zařízení. Útočníci poté požadují po oběti výkupné ve výši 500 amerických dolarů vyplacené v bitcoinech.

Aplikace žádá přístup k souborům, pak je zašifruje

Podvodná webová stránka nabízí údajnou beta mobilní verzi Cyperpunk 2077 pro mobilní systém Android. Stránky jsou navržené tak, aby vypadaly, že nabízejí ke stažení hru z oficiálního obchodu Google Play, kde se však Cyberpunk 2077 nenachází. Falešný web se snaží navodit dojem seriózního obchodu, uvádí smyšlený počet instalací a pomáhá si v reputaci pomocí vymyšlených uživatelských recenzí.



Tuto dialogovou nabídku v žádném případě nepotvrzujte! (Zdroj: Kaspersky)

Jakmile si uživatelé aplikaci stáhnou, obdrží žádost o přístup ke svým souborům. Pokud ji schválí, objeví se nečekané oznámení, že jejich soubory byly zašifrovány a klíč k jejich dešifrování obdrží pouze v případě, že do 10 hodin převedou na určený účet částku 500 amerických dolarů v bitcoinech. Pokud platba neproběhne, útočníci skrývající se pod přezdívkou CoderWare vyhrožují, že ukradené soubory trvale odstraní.

„Dobrou zprávou je, že u falešné mobilní verze zločinci ponechali dešifrovací klíč jako součást trojanu, kterým se šíří. To znamená, že je možné napadené soubory dešifrovat, aniž by bylo nutné zaplatit výkupné. Do budoucna je ale důležité, aby všichni hráči velmi bedlivě sledovali, odkud si stahují hry – zejména pokud jim někdo nabízí „beta“ verzi na nové platformě. Hry budou vždy oblíbeným cílem kyberzločinců,“ říká šéf předprodeje Kaspersky pro region CEE Michal Lukáš.

Podívejte se na oficiální trailer ke hře Cyberpunk 2077: