Pozor na tlačítkový MyPhone. Potají volal do Afriky a majitelé pak dopláceli stovky korun

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) varuje před levným tlačítkovým telefonem MyPhone Classic, jehož některé kusy zakoupené na volném trhu v České republice mohly z výroby obsahovat škodlivý software. Uživatel navenek nic nepoznal, ale telefon „na pozadí“ vytáčel zahraniční telefonní čísla a provolával peníze za poměrně drahé mezinárodní hovory. Operátoři podle APMS už této nepříjemné aktivitě zamezili.



Pokud máte doma tento telefon, raději u něj nechte překontrolovat verzi softwaru

Původ tohoto podvodu vede přímo k výrobci do Číny. Ten do něj nahrál software, jenž samostatně vytáčel čísla na různých mezinárodních předvolbách, nejčastěji do afrických zemí jako Čad, Nigérie nebo Senegal. Hovor trval vždy jen několik sekund a potom se sám ukončil. I tak ale způsobil některým zákazníkům útratu okolo 200 Kč.

Jak škodlivý software pracuje: Problém způsobuje malware, který je v přístroji uložený již z výroby. Vir se aktivuje po vložení SIM karty do telefonu a po připojení k datové síti. Přístroj si do paměti telefonu bez vědomí jeho uživatele natáhne malý soubor pravděpodobně s aktualizovanými telefonními čísly exotických destinací, které následně automaticky a bez vědomí uživatele vytáčí.

Právě díky podezřelému počtu mnoha krátkých mezinárodních hovorů, které v síti jinak nejsou úplně častým jevem, odhalili toto nestandardní chování operátoři a zjistili také typ zařízení, jež je jeho společným původcem – MyPhone Classic. Distributor, který do ČR tato zařízení dováží, byl okamžitě informován o jeho škodlivosti a telefon stáhl z prodeje. Zákazníkům nyní bude zdarma přehrávat software.

MyPhone je polská společnost, která si nechává dovážet telefony opatřené svojí značkou z Číny. Kromě levných tlačítkových telefonů stojí i za značkou odolných smartphonů Hammer. Distribuci do ČR zajišťuje společnost C.P.A. Czech, která by měla všechny dovážené modely důkladně testovat. Uvedený problém byl zjištěn pouze u jednoho modelu MyPhone Classic. Operátoři registrovali v síti několik tisíc kusů tohoto typu, prokazatelně zavirované byly zhruba 2 000 z nich.

Jak postupovat při podezření na zavirovaný telefon: