Praha dostane signál GPS do tunelu Blanka. Opakovače už se testují

Praha hodlá zabránit výpadkům signálu ze satelitních navigačních systémů (GPS, Galileo adal.) v tunelovém komplexu Blanka. Cílem je jednak zpříjemnit řidičům cestování a orientaci, ale hlavně zvýšit bezpečnost. Řidič, který pár sekund po výjezdu z tunelu chytí signál a dostane od navigace pokyn k odbočení, může jednat zbrkle a působit problémy. Tématu se věnuje Český Rozhlas.

Systém se testuje v bubenečském tunelu u výjezdů na Troju a na Letnou. Jde o malé krabičky připevněné ke stropu, opakovače, které dostanou signál i do míst, kam satelity normálně „nevidí“. Pokud se technologie osvědčí, do roka by ji město mohlo rozšířit do celého komplexu.