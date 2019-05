„Právo na opravu“ odloženo. Zlevní opravu smartphonů nebo sníží jejich spolehlivost?

Loni v březnu předložila Susan Talamantes Eggman kalifornské Komisi pro ochranu soukromí a spotřebitele návrh zákona, který vešel ve známost jako Právo na opravu. Zjednodušeně řečeno má výrobcům nakázat, aby neautorizovaným servisům a jednotlivcům umožnili přístup k informacím, originálním náhradním dílům a nástrojům potřebným k opravě jimi vyrobené elektroniky. Hlavním motivem jsou smartphony, u kterých si uživatel nevymění ani baterii a oprava na rozbití náchylného displeje hravě přesáhne polovinu ceny nového stroje.

Firmám se nový zákon pochopitelně nelíbí a nejhlasitěji proti němu vystupuje Apple. Applu jde o peníze, které si může v autorizovaných servisech účtovat navíc, ale má pravdu i v tom, že na spolehlivou opravu je potřeba profesionální vybavení, přístroje a řádně proškolený personál. Když se o stejnou opravu pokusí (byť správným nářadím vybavený) amatér, může vzniknout problém a ztráta vodotěsnosti bude teprve ten první a nejméně závažný.

Spolehlivost takového přístroje je diskutabilní. Jakmile jej někdo koupí ze druhé ruky, problém a negativní emoce svázané s konkrétním iPhonem i celou značkou se šíří. To jsou však těžko uchopitelné a pro zákonodárce nezajímavé argumenty, proto Apple přišel s jinou taktikou. Při jednání s komisí apeloval na riziko zranění, které by si mohli uživatelé způsobit. Značné nebezpečí prý také skrývá snadno propíchnutelná baterie. Součástí schůzek byla i praktická demonstrace na rozebraném iPhonu.

Strategie Applu zabrala. Zatím. Eggmannová stáhla návrh z komise, hodlá jej přepravovat a vrátit se s ním v lednu 2020. Proč by nás měl zajímat nějaký návrh projednávaný kdesi v západní Americe? Kalifornie je v jistém smyslu technologickou kolébkou, stejný návrh se projednává také v dalších 17 státech USA a do budoucna by se mohl stát inspirací pro další zákonodárce po celém světě. A právě ti naši evropští se velmi rádi velmi radikálním způsobem staví na stranu spotřebitele. Je to v tomto případě na místě?

Via Motherboard