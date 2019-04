Přechod k jinému operátorovi by mohl být snazší. Novela prošla prvním kolem ve Sněmovně

Předčasné ukončení mobilního tarifu a převedení čísla k jinému operátorovi má být rychlejší a s nižší pokutou. V úvodním čtení poslanci podpořili vládní novelu zákona o elektronických komunikacích, která nyní zamíří do sněmovních výborů. Pokuta za přechod k jinému operátorovi by se měla podle návrhu snížit ze 20 na 5 % z ceny služeb, které zbývají do konce smlouvy. V případě ukončení smlouvy na dobu určitou by lidé po prvních třech měsících nehradili nic. Doba pro převedení čísla by se měla zkrátit z deseti na dva dny.

Politici si od novely slibují větší konkurenci mezi operátory a snížení cen mobilních služeb. „To, že tu máme drahá mobilní data, všichni víme. Jelikož nemůžeme nařídit operátorům, za kolik mají prodávat volání a data, tak potřebujeme zvýšit konkurenci na trhu,“ řekl zpravodaj k návrhu Martin Jiránek (Piráti).

„Přesuny zákazníků mezi operátory jsou velmi nízké. Lidé nemají moc šancí vybrat si výrazně lepší nabídku, protože ona jednoduše neexistuje,“ dodal Jiránek. Novela má širokou podporu stran, podle ODS však dopad na ceny nebude tak velký. „Jediné, co může pomoci, je zvýšení konkurence vstupem nového operátora,“ míní poslanec Zbyněk Stanjura (ODS).

Operátoři samotní nevidí ve snížení počtu dní na převod čísla komplikaci, byť upozorňují, že když se doba na převod zkracovala dříve, počet přenesených čísel spíše klesl. Snížení pokuty hodlají operátoři respektovat. „Bylo by ale z pohledu spotřebitele vhodné, kdyby se podobná pravidla uplatňovala i do jiných oborů. Nedává moc smysl, proč přechod k jinému dodavateli elektřiny či zdravotní pojišťovně trvá měsíce či roky,“ řekl ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.