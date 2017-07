Už je to deset let, co iPhone proměnil podobu chytrého mobilního telefonu. Vzpomeňte si, jak vypadal váš mobil v roce 2006 a jak vypadá dnes. Jenže, zažili jsme v poslední dekádě nějakou další podobnou produktovou revoluci? Toshiba se pochlubila infografikou, jak se za posledních 40 let proměnila externí úložiště, ale co mnohem kratší časový horizont?