Předplacenkáři u Vodafonu dostanou 400 MB dat denně zdarma. A nemusí pro to nic dělat

Vodafone sice ještě oficiálně svoji letošní vánoční nabídku nepředstavil, ale za první její část můžeme považovat speciální akci pro uživatele Předplacené karty 30. Tu operátor představil letos v létě, charakterizuje ji jednotná cena za minutu volání, odeslanou SMS a 10 MB přenesených dat vždy za 3 Kč. Tyto ceny platí do okamžiku, než zákazník utratí za den 30 korun. Pak už získává až do půlnoci téhož neomezené volání a SMS do všech sítí a další data navíc.

Nyní bude přísun dat ještě štědřejší. Až do 31. prosince 2019 získají uživatelé každý den 400 MB dat zdarma. Pro využití nabídky se nemusí nikde přihlašovat, ani nic aktivovat, nabídka není ani podmíněna dobíjením kreditu v určité výši. Mohou jí využít stávající i noví zákazníci, kteří si Předplacenou kartu 30 budou teprve pořizovat.

Volání a SMS budou i nadále účtovány po jednotkách za 3 Kč a budou se počítat do denního limitu 30 korun. Pokud chce zákazník přejít na Předplacenou kartu 30 z jiné předplacené karty Vodafonu, může poslat SMS ve tvaru KARTA 30 na číslo 7700 nebo může změnu provést v mobilní či internetové samoobsluze Můj Vodafone.