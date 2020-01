Předseda ČTÚ rezignoval. Ministerstvo chce protlačit změny v 5G aukci, podle něj mohou ohrozit trh

Předseda rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák dnes oznámil rezignaci na svůj post. Důvodem je pokračující tlak Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To chce na poslední chvíli měnit pravidla 5G aukce, která již prošla řádnou přípravnou fází ve veřejných konzultacích v druhé polovině loňského roku. Tehdy MPO výraznější připomínky nevzneslo, nyní se mu zdá aukce špatně nastavená.

Novák změny navrhované ministerstvem odmítá – ohrozí podle něj zavádění 5G v Česku a mohou vést údajně i k řadě soudních sporů s operátory. Své důvody podrobněji vysvětluje v dopise zaslaném ministru Havlíčkovi, který pro veřejnost vystavil i na Twitteru. Podle znění dopisu k 31. lednu 2020 skončí jako předseda a zároveň i radní ČTÚ. Úřad tak po sedmi letech zcela opustí.

Zásadní nesoulad mezi úřadem a ministerstvem panuje v otázce národního roamingu. MPO požaduje rozšíření závazku, aby stávající operátoři pustili do svých sítí i úspěšné vydražitele frekvencí v pásmu 3,5 GHz. To by v krajním případě mohlo znamenat, že nový hráč postaví několik vysílačů s krátkým dosahem a zbytek území si „dokryje“ závazkovým provozem v síti jiného operátora. Na trhu existuje podezření, že MPO tyto dodatečné podmínky vymyslelo na míru některým hráčům, kteří nejsou ochotni vydražit řádově dražší frekvence v pásmu 700 MHz.

Ministr Havlíček měl dnes na zasedání vlády předložit vládě návrh měnící pravidla 5G aukce, aniž by dokument konzultoval s ČTÚ. „Bohužel poslední vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu na zasedání vlády plánované na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňují z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu,“ uvedl v dopise Novák.