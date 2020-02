Představí Huawei odpověď na Galaxy Z Flip? Sledujte s námi keynote z Barcelony

Veletrh MWC sice letos pořadatelé odpískali, Huawei ale přesto v Barceloně některé novinky představí. Vzhledem k tomu, že pozdější březnová akce v Paříži má být celá věnována nové generaci vlajkových smartphonů Huawei P40, ve Španělsku můžeme očekávat spíše překvapení a/nebo zařízení z jiné oblasti než té telefonní.

Nejčastěji se spekuluje o nástupci prvního ohebného smartphonu Huawei Mate X, který se bohužel nikdy nedostal do globálního prodeje. To by případný nástupce mohl napravit. Výrobce by ale mohl ukázat i nové tablety, notebooky nebo chytrá zařízení z oblasti internetu věcí a připojené domácnosti.

Akce má název „Together Connecting Possibilities“. Huawei v pozvánce vyzývá ke vstupu do nové doby konektivity a slibuje, že v rámci keynote představí nové produkty i možnosti propojení technologií. Živý přenos můžete sledovat s námi v tomto článku, začátek je v pondělí 24. února 2020 ve 14 hodin.