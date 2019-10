Přehledně: Mobilní signál v metru. Kde si zavoláte a mrknete na Facebook a kde ne?

Míst, kde se cestující v pražském metru připojí k internetu, má dál rychle přibývat. Na poslední rozšíření mobilního signálu do dalších pěti stanic v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice chce dopravní podnik navázat do března, kdy se má signál dostat do dalších šestnácti stanic a přilehlých tunelů na trasách A i B. Celé metro má být připojeno do roku 2021. Sítí 4G/LTE zatím operátoři pokryli šestnáct stanic a tunelů na linkách A a C.

Kde se dnes připojíte k LTE

Trasa A: Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol.

Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol. Trasa C: Roztyly, Kačerov, Budějovická, Pankrác, Pražského povstání, Vyšehrad, I. P. Pavlova, Muzeum, Hlavní nádraží, Florenc, Vltavská, Nádraží Holešovice.

Kde se připojíte do března 2020

Trasa A : Muzeum, Můstek, Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická.

: Muzeum, Můstek, Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, Dejvická. Trasa B: Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Národní třída, Můstek, Náměstí republiky, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka.

Hotovo do konce roku 2021

Trasa A : Náměstí míru, Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař.

: Náměstí míru, Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař. Trasa B : Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická, Českomoravská, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý most.

: Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Jinonice, Radlická, Českomoravská, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý most. Trasa C: Háje, Opatov, Chodov, Kobylisy, Ládví, Střížkov, Prosek, Letňany.

Dopravní podnik uvedl, že se do konce prvního čtvrtletí příštího roku 4G rozšíří do dvaceti stanic metra. Cestující prý budou moci záhy využívat vysokorychlostní síť LTE v 32 stanicích a přilehlých tunelech, což je více než polovina celého rozsahu podzemní dráhy. K pokrytí v celém rozsahu metra zůstane dovybavit ještě 29 stanic a přilehlých tunelů.

„Signál v metru měl být už dlouho samozřejmostí, Praha bohužel o několik let zaspala. Jsem proto rád, že se daří urychlovat instalační práce a alespoň po úsecích zlepšovat cestujícím komfort a umožnit jim vyřídit si běžné on-line povinnosti. Věřím, že stejným tempem budou operátoři postupovat i v dalších měsících, aby celé metro bylo pokryto LTE sítí již do konce roku 2021,“ řekl šéf DPP Petr Witowski.

Metro pokrývají signálem operátoři na vlastní náklady, podle DPP stojí pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi v průměru deset milionů korun. Nejdelší vzdálenost mezi dvěma stanicemi urazí cestující v úseku Nádraží Holešovice - Kobylisy, stanice dělí necelé tři kilometry. Naopak nejkratší vzdálenost ujede metro mezi stanicemi Muzeum a Hlavní nádraží, jedná se o pouhých 425 metrů.

Dozorčí rada DPP loni v dubnu schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun.