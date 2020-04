PŘEHLEDNĚ: Ode dneška platí novela telekomunikačního zákona. Co přináší?

Dnešním dnem vstoupila v platnost novela Zákona o elektronických komunikacích (Zákon č. 311/2019 Sb.) schválená loni na podzim. Přináší několik změn, které vylepšují postavení spotřebitele proti poskytovatelům telekomunikačních služeb. Zde si přehledně shrneme nejdůležitější body:

Rychlejší přenos telefonního čísla

Přenos zákazníkova telefonního čísla od jednoho operátora ke druhému je ze zákona zdarma. Novela zkracuje lhůtu přenosu, která dosud činila 10 dní, na zpravidla 2 pracovní dny. V reálu půjde spíše o tři dny, protože od nahlášení požadavku přenosu začíná běžet jednodenní lhůta pro komunikaci mezi oběma operátory a následně dvoudenní lhůta na vyřízení samotného přenosu.

Výhodou je tzv. „one-shop stop“, tedy způsob vyřízení přenosu na jednom místě, a to pouze u nového operátora, k němuž chce zákazník přejít. Nový poskytovatel zajistí informování „opouštěného“ stávajícího operátora a zároveň zastřeší celý proces přenosu. Zákazník se nemusí po nahlášení požadavku o nic dalšího starat. Novela sází na to, že bude v zájmu každého přijímajícího operátora, aby přenos provedl a nového zákazníka získal co nejrychleji.

Zákazníkovi při přenosu čísla stačí nově zvolenému poskytovateli předat svoje pevné nebo mobilní telefonní číslo a ověřovací kód účastníka (OKU). Tento kód bude nově generován operátory ke každé telefonní lince nebo SIM kartě při její aktivaci. Do stávajících běžících smluv bude ověřovací kód doplněn jednostranným dodatkem. V praxi může každý operátor vydat OKU různými způsoby. Zákazníci jej najdou např. ve své samoobsluze, nebo jej dostanou formou SMS.

Nižší nebo žádné sankce za ukončení smlouvy

Dosud zákazník při předčasném skončení smluvního vztahu na dobu určitou musel operátorovi uhradit 20 % zbývajícího závazku, tzn. pětinu z paušálů, které mu zbývaly do konce uzavřené smlouvy. Nově se tato sankce snižuje na 5 % a platit ji zákazník bude, jen pokud se rozhodne operátora opustit v prvních třech měsících po uzavření smlouvy. Pokud vydrží déle než čtvrt roku, nebude doplácet nic. Změna platí pro spotřebitele i podnikající fyzické osoby (OSVČ) a vztahuje se i zpětně na již uzavřené smlouvy před 1. dubnem 2020.

Hlavním účelem tohoto opatření je rozhýbat trh, na kterém byly dvě třetiny zákazníků smluvně vázané po dobu dvou let k jednomu operátorovi pod hrozbou sankcí a tudíž byli prakticky „nedostupní“ pro konkurenční hráče. Operátorům se tak vlastně nevyplatilo vymýšlet nové konkurenceschopnější nabídky, protože na ně okamžitě „neměl kdo přejít“.

S novelou zřejmě nebudou sankce z předčasného ukončení závazku v reálu moc používané, protože operátoři začínají čím dál častěji nabízet pouze bezúvazkové tarify, tzn. s možností okamžitého ukončení s běžnou výpovědní lhůtou bez pokut. Zaznívají ovšem i hlasy, že u tarifů s úvazkem se alespoň dalo dosáhnout na o něco nižší ceny, které teď nejspíš operátoři nebudou tak ochotně nabízet.

Vrácení nevyčerpaného kreditu z předplacenky

Zákazníci s předplacenými kartami při opouštění stávajícího operátora nepřijdou o nabitý kredit. Nejpozději 30 dní od ukončení smlouvy musí podat žádost o vrácení a operátor jim taktéž do 30 dnů musí peníze vrátit. Novela říká, že tento úkon může operátor zpoplatnit manipulačním poplatkem, ale pouze v případě, že to bylo uvedeno ve smlouvě o užívání předplacené karty. Nutno dodat, že někteří operátoři už dnes nevyčerpaný kredit vracejí zdarma.

Kalkulátor tarifů

Součástí novely je požadavek na vznik kalkulátoru, díky němuž by si zákazníci mohli nezávisle porovnat ceny u jednotlivých operátorů. Srovnávací kalkulačku má za úkol vyvinout a provozovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který zároveň bude hodnotit i kvalitu služeb. Operátoři budou povinni dodávat úřadu do kalkulačky pravidelně aktualizované údaje. Nezávislý srovnávač tarifů má vzniknout do 9 měsíců od účinnosti novely, tzn. do 1. ledna 2021.