Bitcoin se v posledních dnech choval jako na horské dráze, to však není nic nového, extrémní volatilita je totiž součástí jeho tržního naturelu. Začátečníka sice může zaskočit, stačí však sledovat vývoj ceny v delším časovém období a zjistíte, že je jeho cena vlastně docela dobře předvídatelná. Období růstu střídá období poklesu, nicméně podstatné je to, že tyto schody míří dlouhodobě vzhůru a nikoliv do sklepení.