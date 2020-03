Překvapení! Kód iOS 14 odhalil, že iPhone 9 bude mít i větší variantu

O chystaném levném iPhonu 9 vás informujeme již několik měsíců a nebýt pandemického odkladu, spatřil by světlo světa už v nejbližších dnech. Nyní redaktoři serveru 9To5Mac v kódu chystaného iOS 14 objevili nečekané důkazy ohledně větší varianty.

Zatímco dosud se mluvilo o kompaktním 4,7" modelu, nyní to vypadá, že přijde i větší 5,5" varianta. Dá se tedy čekat, že novinka nebude nástupcem populárního iPhonu SE, Apple zkrátka naváže na iPhony 8 a 8 Plus. Hned se také začínají používat označení iPhone 9 a 9 Plus. Nehledě na starý design, telefony mají lákat cenou startující už na 399 dolarech a procesorem A13 z iPhonu 11.