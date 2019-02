Překvapivé jméno pro čtvrtého českého operátora? Babiš se sešel se šéfem AT&T

Premiér Andrej Babiš na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu představoval projekt Czech Republic: The country for The Future a absolvoval řadu schůzek s lídry významných technologických firem. Nejvíce se toho v Česku namluvilo o setkání s Timem Cookem a o příslibu pražského Apple Storu. Pro nedalekou budoucnost českých telekomunikací by však mohla být zajímavá i Babišova schůzka s Johnem Donovanem, šéfem AT&T Communications.

AT&T je jednou z největších telekomunikačních firem na světě a v česku už působí už cca 20 let. V Brně má servisní centrum a vývojovou sekci, úzce spolupracuje s univerzitou VUT.

Konkrétní obsah jednání Babiše s Donovanem neznáme, premiér na facebooku mimo jiné uvedl, že řešili i rozvoj telekomunikačních sítí a výstavbu sítě 5G v Česku. Komentátoři v zápětí přispěchali s tím, že by právě AT&T mohla být čtvrtým českým operátorem. A pokud ne sama, tak s partnerem.

Aukce frekvencí 700 MHz a 3,5 GHz má proběhnout ve druhé polovině roku, výsledky máme znát začátkem roku 2020 a první 5G sítě se rozeběhnou ještě do konce roku. Odborníci předpovídají, že šance na příchod čtvrtého plnohodnotného operátora jsou tentokrát větší, než tomu bylo u předchozích dvou aukcí. Za hlavního adepta je všeobecně považována skupina kolem Nordic Telecom, ale aukce je otevřená a po splnění podmínek do ní může prakticky kdokoliv. Ziskovost českých operátorů je značná, nicméně je jasné, že nový hráč by musel přijít s agresivní cenovou politikou (jako například nedávno v Itálii), což by marže snížilo.