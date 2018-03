Prémiový Huawei P20 Pro učaruje duhovými zády, třemi objektivy a 40Mpx foťákem Leica

Jedna z nejočekávanějších novinek letošního jara je tady. Největší čínský výrobce smartphonů na tiskové konferenci v Paříži představil dvojici vlajkových modelů Huawei P20 a Huawei P20 Pro. Novinky se vzájemně liší velikostí, výbavou a samozřejmě také cenovkou. Vyšším z obou modelů je, jak vyplývá už z názvu, P20 Pro, který bude v prodeji za 21 990 Kč. Menší Huawei P20 přijde na 16 990 Kč.

Huawei podobně jako u podzimních modelů Mate 10 (u nás se neprodává) a Mate 10 Pro vsadilo na skleněné tělo s kovovým rámem. Ten je opravdu bytelný a u varianty Pro také důkladněji zaoblený, takže větší model i přes svoje vyšší rozměry drží v dlani lépe. Záda tentokrát neozvláštňuje vsazený pruh tmavého odstínu, ale u dvou barevných variant gradientový efekt, kdy jeden barevný odstín přechází plynule do druhého.

Zvlášť pěkně je to vidět u varianty Twilight, kde se petrolejově zelená postupně mění na fialovou. V této variantě existují oba modely, u nás se však bude prodávat jen Twilight P20 Pro. Podobný gradient efekt lze pozorovat ještě u růžové varianty, která přechází ve zlatou. „Jednolitými“ barvami budou také velmi pěkná modrá (u nás pro P20) a konzervativní černá, v níž výrobce na českém trhu nabídne oba modely. U tmavších barev jsou více viditelné otisky prstů.

Všudypřítomná umělá inteligence

Dalším poznávacím znamením obou novinek je vykouslý displej, tzv. „notch“, v jehož výřezu se schovává přední 24Mpx kamera a reproduktor s kruhovou mřížkou. Na spodní straně není panel roztažen až k okrajům – je zde klasická brada, v níž ale našla místo čtečka otisků. Huawei P20 má Full HD+ IPS panel s úhlopříčkou 5,8 palce, P20 Pro potom Full HD+ OLED displej s úhlopříčkou 6,1 palce. Rozlišení je tedy u obou modelů shodné, stejně jako poměr stran 18,7 : 9.



Huawei P20 je o fous menší a na zádech a bocích méně zaoblený

Rozdíl panuje i v konstrukci. Zatímco P20 Pro je trochu zaoblenější, může se navíc pochlubit stupněm krytí IP67. Menší model vydrží jen běžné postříkání podle stupně krytí IP53. Oba modely přitom vypouštějí 3,5mm jack a jediným otevřeným konektorem na jejich těle je USB-C. V balení je ale přechodka na sluchátkový jack. Baterie se liší svojí kapacitou – menší model 3 400 mAh, u většího 4 000 mAh – a v obou případech funguje rychlé dobíjení. Bezdrátové dobíjení naopak výrobce ani přes příhodný skleněný materiál nepoužil.

Výpočetně postavil Huawei obě své novinky na loňském čipsetu Kirin 970, který podporuje umělou inteligenci (AI). S jejím působením se tak setkáme v různých aplikacích napříč prostředím EMUI 8.1. To je postaveno nad Androidem 8.1 Oreo a graficky by možná zasloužilo trochu zmodernizovat. Funkčně ale nabízí spoustu chytrých funkcí a nastavení. Vylepšen byl také zvuk, např. při poslechu do bezdrátových sluchátek je podporována technologie LDAC. Na českém trhu budou v prodeji paměťové varianty 4 + 128 GB u P20 a 6 + 128 GB u P20 Pro. Paměťové karty nejsou podporovány.

5× zoom a extrémní ISO

Dalším z mezigeneračních vylepšení je fotoaparát. Zde si Huawei drží spolupráci se značkou Leica, nově se přidává umělá inteligence. Připraveno je více než 20 režimů, které foťák sám rozezná (tma, protisvětlo, makro, portrét, pes, jídlo, květina atd.) a podle toho nastaví v automatu nejlepší parametry, vyvážení bílé a pomáhá i s kompozicí (např. srovná horizont nebo doporučí odstoupit dále od objektu). K dispozici je dokonce extrémní hodnota ISO 51200. AI se stará také o elektronickou stabilizaci obrazu videa, které se říká AIS (Artificial Intelligence Stabilisation). Video lze podobně jako u smartphonů Sony a nových Galaxy S9 natáčet v ultrazpomaleném módu 960 fps v maximálním rozlišení HD.



Huawei P20 Pro má tělo odolné proti vodě a výborný OLED displej

Mezi foťáky v obou modelech najdeme pochopitelně rozdíly. Menší Huawei P20 má duální foťák 12 MPx RGB f1.8 + 20 Mpx monochrome f1.6 s fyzickou velikostí pixelu 1,55 mikronu – tedy koncepčně podobné řešení, jaké Huawei dosud u vyšších modelů využíval. Zcela nová je Leica Triple Camera u Huawei P20 Pro, která kombinuje tři fotoaparáty: 40MPx RGB f1.6 + 20MPx monochromě f1.6 + 8MPx RGB telephoto f2.4. Díky tomu je fotoaparát P20 Pro schopen 3× optického nebo dokonce 5× variabilního zoomu. Jak pracuje a fotí, ukazujeme v samostatném článku.

Nová generace Huawei P20 a P20 Pro představuje aktuální špičku na trhu smartphonů. Největší lákadla novinek jsou design, displeje, obří výkon spolu s chytře využívanou umělou inteligencí, nadprůměrné kapacity baterie a samozřejmě fotoaparát. Čínský výrobce se rozhodl následovat trendy, z nichž některé jsou určité skupině uživatelů trochu proti srsti – chybějící jack na sluchátka, chybějící slot na paměťové karty, vykousnutý displej – nakonec se ale i na tyto vlastnosti dá zvyknout. Škoda jen chybějícího bezdrátového dobíjení, které už používá většina hlavních konkurentů (Samsung, Apple, LG, Sony).

Huawei P20 katalog |preview rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7.7 mm, 165 g

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 244, 429 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 376 × 3 744), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Huawei P20 Pro katalog |preview rozměry a hmotnost: 155 × 74 × 7.8 mm, 180 g

displej: 6.1", dotykový OLED, 1 080 × 2 240, 408 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 40MPx (7 071 × 5 657), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Oprava: V úvodním videu zaznívá údaj o baterii s kapacitou 3 400 mAh a tloušťce zařízení 7,65 mm. Tento údaj se vztahuje k menšímu modelu Huawei P20. Větší Huawei P20 Pro má 4 000 mAh a 7,8 mm.