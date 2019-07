Přesný opak toho, co chtěl Trump. Apple stěhuje poslední produkt vyráběný v USA do Číny

Apple přesune výrobu počítačů Mac Pro (ano, to je ten se struhadlovým designem, viz níže) ze Spojených států do Číny. Právě tento přístroj je označován za poslední, který Apple vyrábí/kompletuje na území USA. Komentátoři takový krok považují za políček Donaldu Trumpovi, který v minulosti firmu vyzýval, aby více vyráběla ve Spojených státech. Řekl, že Apple má jedinou možnost jak své výrobky dál nezdražovat – začít je vyrábět v USA.

Zdroje blízké Applu však přímou souvislost s Trumpovou politikou odmítají, skutečným motivem prý je blízkost významných asijských dodavatelů. Mac Pro bude firma Quanta Computer montovat poblíž Šanghaje. V oficiálním vyjádření Apple mírní emoce: „Stejně jako všechny naše výrobky je i nový Mac Pro navržen a vytvořen v Kalifornii a tvoří jej součástky z několika zemí včetně Spojených států. Konečná montáž jen jednou částí výrobního procesu.“

Pozornost však vzbuzuje nejen odchod z USA, ale i cílová země. Vždyť aktuální trend je přesně opačný, technologické firmy svoji výrobu z Číny stahují – v návaznosti na hospodářské restrikce Trumpovy administrativy. Také Apple ve spolupráci s Foxconnem pracuje na přesunu alespoň části výroby iPhonů z Číny, Mac Pro sem naopak přináší. Svědčí to pouze o složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů a o tom, že plánování výroby není impulzivní, ale plánuje se dlouhé měsíce dopředu.

Zdroj: The Wall Street