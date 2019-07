Přesunout výroby z Číny se už snaží prakticky všichni technologičtí obři

Dell, HP, Microsoft, Amazon, Sony, Nintendo a Google. To je podle zdrojů agentury Nikkei aktuální výčet firem, které podobně jako Apple hledají způsob, jak přesunout z Číny podstatnou část svých výrobních kapacit. Příčinou je nejistota v souvislosti s americko-čínskou obchodní válkou.

Společnosti HP a Dell, které představují jedničku a trojku mezi výrobci osobních počítačů, plánují přestěhovat z Číny až třetinu výroby svých notebooků, informuje Nikkei. Podobně prý smýšlí i ostatní výrobci spotřební elektroniky, ať už jde o další výrobce počítačů jako Lenovo či Acer, případně Amazon se svými chytrými reproduktory. Jednotlivé společnosti se nechtěly k informacím Nikkei vyjádřit, stejně tak v tuto chvíli není jasné, kam by svou výrobu přesměrovaly.

Korporace však tyto úvahy vedou navzdory aktuálnímu příměří v obchodní válce. Podle zdrojů Nikkei je situace nadále příliš nejistá, firmy navíc motivují hledat alternativy k výrobě v Číně i tamní rostoucí náklady na produkci.

Pokud by společnosti své záměry uskutečnily, opatření by nejspíš částečně negativně dopadla i na samotné Spojené státy, jak upozorňuje analytik z Tchajwanského institutu pro ekonomický výzkum Darson Chiu. „Výrobky by tam mohly zdražit. Hůře by ale dopadla Čína, která se musí připravit na další zpomalování hospodářství,“ dodává Chiu.