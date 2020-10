Prezentace jako živé. Appka ClipDrop umí vložit skutečný objekt jen s pomocí foťáku

Aplikace ClipDrop (zdarma pro Android a iOS) umožňuje nejrychlejším možným způsobem extrahovat svět kolem vás a kopírovat jej do dokumentu nebo jen na plochu počítače. Jde na to chytře, a to za pomoci rozšířené reality. Díky ní tak vytáhne ze scény opravdu jen daný objekt bez zbytečného pozadí.

Použití je navíc maximálně jednoduché. Stačí vám na vybraný objekt namířit fotoaparát telefonu a stisknout spoušť. Po vyříznutí objektu z reálného světa následně jen namíříte třeba na otevřenou powerpointovou prezentaci (zde je nutná instalace plug-inu) a tam jej za pomoci jediného tlačítka vložíte. Vše je otázkou několika málo sekund. Aplikace navíc pracuje i s textem a můžete v ní mít vlastní cloudovou galerii.

I když je titul zdarma, bezplatně vám umožní přenést jen 10 objektů, poté už je nutné přistoupit na předplatné. To měsíční vás vyjde na 289 Kč, roční pak na 999 Kč.