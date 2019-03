Prezident Trump přejmenoval šéfa Applu. „Tim Apple“ teď vrací úder

Prezident USA Donald Trump během tiskové konference pro inaugurační schůzku amerického pracovního poradního výboru pro pracovníky poněkud vtipně přejmenoval šéfa společnosti Apple Tima Cooka. Oslovil jej „Tim Apple“.

Trump má s podobnými omyly bohatou historii, tady jsou nejznámější z jeho jmenných zkomolenin a zvláště u šéfa Lockheedu vidíme stejný vzorec:

Každopádně Tim Cook reagoval zdrženlivě a přeřeknutí ignoroval bez pohnutí brvou. Nicméně dodatečně usoudil, že se vlastně jedná o docela dobrý vtip, a tak se na Twitteru dočasně přejmenoval na Tim Apple.

