Prezident Zeman vyjádřil solidaritu společnosti Huawei. Doufá, že u nás postaví sítě 5G

Prezident Miloš Zeman v uplynulých dnech opět navštívil Čínu a v programu měl mimo jiné schůzku s Ren Zhengfeiem, zakladatelem Huawei, a také s vedením této společnosti. „V průběhu tohoto jednání prezident republiky vyjádřil solidaritu se společností Huawei a názor, že kampaň, která je proti ní vedená, není opřena o žádné věcné důkazy,“ shrnul průběh jednání tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.

Toto vyjádření je však v kontrastu se zprávami posledních dnů, které opět zvedly vlny nedůvěry v čínskou firmu. Americká CIA totiž přišla důkazem, že je společnost Huawei mimo jiné financována složkami čínské armády a výzvědných služeb, což přitom dříve popírala (viz článek The Times, případně Forbes). Nejasnosti také panují kolem toho, kdo Huawei vlastní (viz článek The New York Times).

Ohledně transparentnosti a důvěryhodnosti jsou kolem firmy Huawei stále nejasnosti, které intenzivně řeší nejen v USA, ale také Velká Británie nebo Francie. Z větších zemí jde navzdory trendu Německo, které v únoru dalo najevo, že s Huawei počítá při budování sítí 5G. Většinový názor v Evropě by se dal označit jako obezřetnost – zkoumají se možná bezpečnostní rizika, ale striktní zákazy se zatím nevydávají. A tak má Huawei pro budování sítí 5G po Evropě stále silnou pozici.

U nás bylo o Huawei nejvíce slyšet, když s varováním před možnými riziky ve spojení s touto firmou varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost koncem loňského roku. Prezident Miloš Zeman se však firmy vytrvale zastává. „Prezident republiky vyjádřil naději, že společnost Huawei se bude podílet na digitalizaci České republiky, včetně sítí 5G,“ sdělil v tiskovém prohlášení Jiří Ovčáček.