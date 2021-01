Příběh o tweetu Elona Muska a lidské hlouposti, která pohádkově zbohatla

Je to krásný příběh o prolínání technologického světa s finančním a o lidském omylu, který se nakonec proměnil v pravdu, vyhrál a zbohatl.

Možná už jste slyšeli o tom, že WhatsApp zásadně mění podmínky, že mateřský Facebook začne používat uživatelská data pro cílení reklamy. Nás v Evropě se to tolik netýká, ale v domovských USA je to velké téma. Přisadil si i Elon Musk – nejbohatší člověk na světě, technologická a celospolečenská celebrita, kterou jen na Twitteru sleduje 42 miliónů lidí.

Ve čtvrtek 7. ledna tweetnul prosté „Use Signal“. Myslel komunikační platformu Signal, která má soukromí uživatele jako nejvyšší prioritu, což je pravý opak od WhatsAppu v novém režimu. Většina lidí si to tak vyložila a nával nových uživatelů Signalu nestíhaly servery, ale menšina (a z 42 miliónů je to pořád docela hodně lidí) šla googlit, narazila na firmu Signal Advance a… Nakoupila její akcie. Vždyť se všemi těmi aplikacemi v mobilu je to dneska tak snadné.

Výsledek? Jediný Muskův tweet, pouhá dvě slova, jejich chybná interpretace a cena akcií dosud neznámé texaské firmy vystřelila z 60 centů na 42 dolarů. Ještě dnes (pět dní poté) se drží na 37 dolarech.

Podobné omyly nejsou ve světě akcií nic výjimečného. Když v dubnu 2019 vstoupila na burzu komunikační platforma Zoom, o 80 % vystřelila i hodnota čínské firmy Zoom Technologies. Tehdy si zbrklí akcionáři uvědomili svůj omyl velmi rychle a hodnota „nesprávného“ Zoomu ještě tentýž den spadla téměř na původní hodnoty. Když se v roce 2013 začínal veřejně obchodovat Twitter, na desetinásobek vyletěla hodnota firmy Tweeter Home Entertainment Group.