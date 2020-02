Přichází doba véčková. Kdysi populární konstrukce se vrací s ohebnými displeji

Jsme na přechodu mezi dvěma významnými érami? Zdá se, že pomalu končí moderní doba smartphonová typická stejno-stejným designem v podobě dotykové placky. Trend odstartoval iPhone a po další více než dekádu probíhala jen pozvolná evoluce.

Zrodilo se véčko...

Mobilní pravěk byl o dost zajímavější! Displeje byly malé, výrobci experimentovali s konstrukcemi, roztodivnými tvary a materiály, vznikaly rarity. Třeba takový Siemens Xelibri 6 se dal zaměnit za pudřenku se dvěma zrcátky. Uvnitř jednoho byl umístěn miniaturní displej, na druhém je tlačítková klávesnice rozestavěná po obvodu.



Telefon jako pudřenka? Průkopníkem je stařičký Siemens Xelibri 6

Problémem nebyly ani vyměnitelné kryty, což byl případ třeba Sony Ericssonu Z200. Véčko mělo v uchu schovanou anténu, a právě přes ouško jste si mohli telefon pověsit na krk. Na vnějším krytu byl umístěn kruhový displej s „analogovými“ hodinami, uvnitř už ale byl barevný pasivní displej s úhlopříčkou 1,6 palce. Sony Ericsson W380i zase do vnějšího krytu zapustil displej a přidal i dotykové ovladače hudebního přehrávání.



Walkmanovské véčko Sony Ericsson W380i

Ušatý a stylový Siemens CF62 zase v zavřeném stavu přidal sedm diod, které se rozblikaly podle typu příchozí události. A samotný vzorec blikání jste si mohli v telefonu sami upravit. Jedním z prvních opravdu zajímavých véček vyšší třídy byl Samsung E700, přišel o vyčnívající anténu a na vnějším krytu se vyjímal barevný OLED displej.



Véčku Samsung E700 chyběl podstatný detail - anténa již nevyčnívala z těla telefonu

Skutečně nadčasovým véčkem byla původní Motorola Razr V3, které se přezdívalo „žiletka“. Toto véčko si jistě pamatuje většina našich čtenářů, a kdo jej neměl, tak jej alespoň potají chtěl. Kovový materiál navozoval dojem luxusu, který doplnila výrazná brada a také dva barevné displeje. I proto si mohla Motorola za Razr v roce 2004 účtovat téměř 20 tisíc korun! Není proto divu, že na Razr chtěly navázat další modely s podobným názvem (Rizr, Krzr a další), Motorola Razr však byla jen jedna.



první generace „žiletky“ (Razr V3) a chytrá Motorola MPx220 se systémem Windows Mobile 2003

A pak si vybavíme i další populární model amerického výrobce, Motorolu MPx220. Před šestnácti lety jste si mohli pořídit véčko, které běželo na operačním systému Windows Mobile 2003. A v té době frčela synchronizace ActiveSync, organizace času, Bluetooth nebo 1,3MPx fotoaparát. Z roku 2015 nám v paměti utkvělo véčko LG Wine Smart s Androidem 5.1, od té doby ale hlásí véčka, nejen s operačním systémem Android, masivní ústup ze scény. A když už dnes véčko najdete, je to plastový low-end s minimální výbavou.



Véček s Androidem tu pár bylo, jednalo se však často o pouhý výstřel do tmy

Samozřejmě, výčet výše umístěných véček není kompletní, vzpomenout můžeme na starší véčkové Nokie, další véčka od Motoroly, Samsungu nebo od LG. S klidným svědomím ale můžeme konstatovat, že každý z výrobců experimentoval a chtěl se nějakým způsobem odlišit od ostatních. A po celé řadě let, kdy trhu dominovaly uniformní placky s displejem, nastává změna. Zřejmě již v průběhu února se na trh dostanou hned dvě novodobá véčka, a to s displejem, který přeložíte vejpůl.

Skládací konstrukce, která má smysl

Zatímco dřívější skládací zařízení chtěla z mobilu vytvořit tablet (a naopak), nastupující generace skládaček se liší v zásadních bodech. Bude to „jen“ telefon, ale zase jej složíte napůl, takže v kapse nebude na výšku zabírat tolik místa.

Dalo se očekávat, že se na trhu budou brzy objevovat podobné koncepce skládaček. Nikdo ale zřejmě nečekal, že se to stane tak brzy. Je snad právě véčko ta nejideálnější podoba skládačky? Rozhodně dává smysl. Pojí historicky oblíbenou starší konstrukci s novými technologiemi. Skládací véčko také efektivně řeší poptávku po velkých displejích, které nezabírají moc místa. Složení do malé čtvercové podoby vypadá jako všelék na všechny moderní mobilní trable...

Souboj o místo na slunci se tentokrát odehrává mezi Motorolou a Samsungem. Americká značka (v područí čínského Lenova) se opírá zejména o nostalgii a chce přijít s véčkem na trh jako první. Samsung útočí z druhé linie, ovšem očekává se o něj vyšší výbava za nepatrně menší cenu. Navíc, jihokorejci segment véček nikdy neopustili, až dosud v Asii každý rok představí minimálně jedno véčko s operačním systémem Android (naposledy Samsung W2019). Navíc, napravení pošramocené reputace z Galaxy Foldu může být daleko větší hybnou silou, než by se leckomu mohlo zdát.

Skládací Motorola Razr byla oznámena loni v listopadu. Motorola prozradila, že se vše podřídilo hlavně designu. Véčko tak dostalo 6,2" P-OLED displej (rozlišení 2 142 × 876 pix) a 2 510mAh baterii. O výkonovou stránku se stará osmijádrový Snapdragon 710 se 6GB RAM. Šestnáctimegapixelový fotoaparát nabízí světelnost F1.7, a najdete jej nad sekundárním 2,7" P-OLED displejem. Ten bude mít rozlišení 600 × 800 pix. Uvnitř véčka pak poběží čistá verze Androidu 9.0 Pie.

Motorola Razr se na trh měla dostat už dříve, zatím ji však sužují neustálé odklady. Podle výrobce je zájem o Razr tak velký, že se její vstup na trh opozdí, aby došlo na každého případného zájemce. A to je důvod dost prazvláštní. Zatím se však bavíme o americkém trhu, do Evropy přijde skládací smartphone s dalším zpožděním. Navíc bude stát více, než v USA - 1 599 EUR, tedy zhruba 41 tisíc korun.

Naše první dojmy ze skládací Motoroly Razr:

Zítra by my měl být na akci Galaxy Unpacked v San Franciscu představen skládací Samsung Galaxy Z Flip. Specifikace telefonu zatím kolují jen v podobě spekulací, pokud jim však budeme věřit, bude mít Motorola zdatného souputníka. Véčko by mělo být osazeno 6,7" Dynamic AMOLED displejem s průstřelem pro 10MPx selfie (F2.4). Vnější 1,06" informační Super AMOLED nabídne rozlišení 300 × 116 bodů. Véčko půjde rozevřít úplně, popř. částečně v rozmezí 70 - 110 stupňů.

I výkon se má postarat Snapdragon 855+ s 8GB RAM a 256GB pamětí, 3 300mAh baterie půjde dobíjet zrychleně (15W). V nabídce véčka nemá chybět optická stabilizace, natáčení 4K videí s 60 fps ani operační systém Android 10 s nadstavbou One UI 2.0. Koncová cena se očekává o sto EUR nižší, než u Razru, což by v Česku dělalo zhruba 38 tisíc korun. Zda se specifikace potvrdí, bude jasné již zítra ve 20:00 hod. českého času,

Samsung představí véčko Galaxy Z Flip již zítra v San Franciscu:

Budou skládací véčka skutečně znamenat největší mobilní revoluci za poslední léta? A pokud ano, který ze zmiňované dvojice vzejde jako vítěz?