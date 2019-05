Přilétají noví Angry Birds. Znovu se střílí zdarma, ale tentokrát v rozšířené realitě

Studio Rovio, které stojí za veleúspěšnou sérií her Angry Birds, spojilo síly s vývojáři z Resolution Games a vydalo nový titul s podtitulem Isle of Pigs AR. Zkratka AR znamená, že se hraje v rozšířené realitě. Hned po spuštění si určíte místo, kde se bude klání odehrávat, a pak již můžete sestřelovat zelená prasata. Zdarma, ale zatím jen na Apple iOS s ARKitem (iPhone 6s a novější, iPad 5. generace a novější).

Hratelnost je typická pro všechny podobné AR tituly – můžete se tedy kolem hrací plochy pohybovat po celých 360°, přičemž se lze snadno i přiblížit a oddálit. Relativně jednoduše tak najdete slabinu každé konstrukce a zjistíte, jak ji ideálně poslat k zemi. To stále za vystřelování naštvaných ptáků z praku. Hra zatím obsahuje čtyři světy, kdy každý nabízí na 13 úrovní. Dle vašeho progresu v jednom si pak odemykáte ty další a to na základě vaší úspěšnosti v získávání hvězd. Mikrotransakce zatím přítomny nejsou, stejně tak reklamy.

Grafika je sice trochu strohá, ale docela milá, zvuky poměrně jednoduché. Horší to je se zahříváním starších zařízeních a vybíjením baterie i těch novějších. To je ale obecný problém všech AR titulů. Příliš nepočítejte s hraním při čekání na MHD, na školní lavici to ale může jít docela pěkně. Jen se připravte na to, že pokud se na vás bude někdo dívat, budete v každém případě vypadat jako blázni.