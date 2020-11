Přiletěl z budoucnosti. Koncept Oppo X 2021 ukazuje možnosti rolovacích displejů

Společnost Oppo na své akci Inno Day představilo zajímavý koncept Oppo X 2021, který v praxi ukazuje možnosti rolovacího displeje. Na videu níže můžete vidět smartphone, který jako jeden z mála nemá fixní úhlopříčku displeje. Osciluje totiž mezi 6,7 a 7,4 palci, a to podle aktuální obrazové potřeby. Oppo nám to ukázalo např. při spuštění videa, jehož formátu se automaticky uzpůsobí displej potřebným vyrolováním či zarolováním. A nebo stačí telefon „pohladit“ na správném místě, a displej se okamžitě vyroluje na maximum.

Svrchní krycí vrstva OLED displeje bude zřejmě plastová, pod panelem je připravena vyztužená kovová vrstva Warp Track, pod kterou je umístěn samotný výsuvný mechanismus. O rolování displeje se starají motorky, které působí rovnoměrnou silou na obě poloviny displeje, takže v displeji nejde vidět žádný překlad ani jakéhokoliv další vizuální nedostatky. A to je něco, s čím stále bojuje aktuální generace skládacích hybridů od Huawei a Samsungu.

Představení rolovacího konceptu Oppo X 2021:

Rozlišení displeje ani bližší hardware tohoto zařízení neznáme. To však ani není třeba, protože je jasné, že koncept se v této formě do prodeje nedostane. Jenže to, že Oppo koncept ukázalo novinářům i v plně funkční podobě naznačuje, že by tento výrobce mohl brzy představit podobně fungující zařízení určené pro komerční účely. Oppo zkouší zatím nevyzkoušené a na případný rolovací smartphone jsme hodně zvědaví. Bude to „jen cool“ nebo by obdobné zařízení prakticky úplně eliminovalo současnou kategorii skládacích hybridů?