Přímé dodávky konkurenci! Huawei P30 mají používat OLED panely od Samsungu

Spekulací ohledně smartphonů řady Huawei P30 se to v posledních dnech a týdnech jen hemží. Ta nejčerstvější zpráva je však zatím ta nejzajímavější. Podle čínské sociální sítě Weibo je Samsung výhradním dodavatelem displejů pro Huawei P30 a Huawei P30 Pro. A zatímco mobilní divize vede s Huawei souboj o jedničku na trhu na ostří nože, displejová divize uzavřela obří kontrakt na dodávky OLED displejů konkurenci.

Huawei u loňského Mate 20 Pro vsadil na OLED displeje od firem LG a BOE, ovšem v prvních týdnech prodejů byla zjištěna jejich rozdílná kvalita. Ty od LG trpěly zeleným nádechem viditelným při nízkém jasu nebo tmavé tapetě, OLED panelů od BOE se tento problém netýkal. Zřejmě proto Huawei letos vsadí na dodávky od jednoho zdroje, a podle spekulací si vybral Samsung.

A byť to na první pohled zní nelogicky, opak je pravdou. Divize Samsung Display je největším výrobcem OLEDů, a jednou z mála firem, která dokáže panely dodávat v požadované kvalitě a kvantitě, aby uspokojila (očekávanou) budoucí poptávku po modelech řady P30. Do hry podle zdroje vstoupila i zajímavá koncová cena vzhledem k obrovskému množství dodaných displejů a také větší zabezpečení proti informačním únikům. To se tak úplně nepovedlo, o modelech řady P30 toho už dnes víme dost a dost.

Základní P30 má nabídnout 6,1" OLED s rozlišením 2 340 × 1 080 pix, Huawei P30 Pro má dostat 6,47" panel se stejným rozlišením. V obou případech s kapkovitým výřezem pro selfie. A pokud bude spolupráce v dodávkách z obou stran hodnocena jako úspěšná, měl by Samsung dodával displeje i pro budoucí modely z řad Huawei P a Huawei Mate. Premiéra Huawei P30 se odehraje 26. března v Paříži.

Huawei láká na novou řadu P30:

Zdroj MyDrivers