Printbrush XDR je na Kickstarteru. Cena je příznivá, jen pro něj najít využití...

V prosinci jsme vám představili zajímavý gadget, tiskárnu do dlaně Printbrush XDR a slibovali jsme kampaň na Kickstarteru. Ta se rozeběhla až mezi svátky a zájem zatím reflektuje naši stěžejní otázku – k čemu je to dobré? Kdo a k čemu by to mohl smysluplně používat? Když k tomu přidáme ambiciózní cíl vybrat půl miliónu dolarů, je tu po pěti dnech kampaně zatím pouze cca 11% plnění.

Zvědaví jsme byli také na cenu a ta je překvapivě příznivá: 241 dolarů, tedy asi 5 500 Kč. Dobrou zprávou je, že nejde o projekt, který by na Kickstarteru existenčně závisel, v únoru se Printbrush začne prodávat tak jako tak. Gadget je to povedený, jen pro něj najít využití...