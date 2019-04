Připomínáme geniální kampaň na nabíjecí nábytek IKEA. Líbit se bude hlavně fandům Applu

V pátek jsme vydali článek o tom, jak se Apple pral se švýcarskými hodináři Swatch o slogan Tick different, který se nápadně podobá applovskému Think different. Připomnělo mi to kampaň na nábytek s integrovanými nabíječkami, kterou vypustila IKEA u příležitosti představení iPhonů 8 a X, tedy prvních modelů s podporou bezdrátového nabíjení Qi. Ta se variacemi na applovské slogany jenom hemží.

Dvojí metr? Spíše oboustranně výhodná a předem domluvená spolupráce, i když pozadí této akce zástupci IKEA tehdy nijak nekomentovali. Agentura ACNE, která pro IKEA kampaň vymyslela, se později pochlubila tímto videem: