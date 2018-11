Příští generaci superphonů bude pohánět Snapdragon 8150. První jej prý dostane Xiaomi Mi 9

Qualcomm vyvíjí procesor Snapdragon 8150 (dříve označovaný Snapdragon 855), který bude pohánět příští generaci nejvýkonnějších superphonů. Kupodivu jej vyrobí společnost TSMC za použití 7nanometrové technologie. Brzy už se má začít objevovat v telefonech a podle spekulací má být prvním Xiaomi Mi 9.

Problém ale je, že tenhle model má být představený až v květnu/červnu 2019. Co by to znamenalo pro telefony, které přinese veletrh MCW konaný na přelomu února a března v Barceloně? Dá se předpokládat, že i tam se budou značky předhánět, která telefon se Snapdragonem 8150 jako první...

Xiaomi Mi 9 má být osazený trojitým fotoaparátem s rozlišením až 48 MPx, snímače dodá Sony (model IMX586). Telefonu by nemělo chybět 6 až 8 GB paměti RAM, bezdrátové nabíjení či do displeje integrovaná čtečka otisků prstů. Procesoru by navíc měl sekundovat i ten neuronový, který pomůže s umělou inteligencí aniž by bylo pokaždé nutné kontaktovat výkonné servery.

