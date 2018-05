Příští rok proběhne důležitá aukce kmitočtů. Rýsuje se šance na čtvrtého operátora

Příští rok bude pro české telekomunikace velmi důležitý. Proběhne další velká aukce kmitočtů, tentokrát uvolněných po pozemním televizním vysílání DVB-T (tzv. druhá digitální dividenda). Soutěžit se bude o pásmo 700 MHz, které je vhodné zejména k plošnému pokrývání území.

Od roku 2013 jde o další (a velmi pravděpodobně už definitivně poslední) možnost, kdy by Česko mohlo získat čtvrtého plnohodnotného síťového operátora s komplexní nabídkou služeb a celoplošným pokrytím. Čtvrtý hráč by přispěl k rozhýbání konkurenčního prostředí a efektem by mohlo být snížení cen za mobilní služby, které u nás zejména v oblasti dat, patří stále mezi vysoké.

Nebude dost pro všechny

Už loni v kmitočtové aukci o pásmo 3,7 GHz uspěly i dva jiné subjekty, než stávající velká operátorská trojka – konkrétně Nordic Telecom a Poda. V tomto pásmu se ovšem celoplošné pokrytí za rozumné prostředky vybudovat nedá, a tak se očekává, že některé z těchto subjektů by mohly mít zájem o lukrativní pásmo 700 MHz k vybudování komplexní sítě.

Podle portálu Lidovky.cz se do aukce příští rok opravdu hodlá zapojit Nordic Telecom, který má i jako dědic podnikání po Mobilkomu a jeho mobilní sítě U:fon asi největší ambice stát se plnohodnotným operátorem. Lidovky ale uvádějí, že aukce se chce zúčastnit i blíže nespecifikovaná zahraniční společnost.

Vzhledem k citlivé povaze většiny informací kolem připravované aukce zatím nikdo o svých záměrech nechce moc mluvit. Jisté je však to, že přídělů v pásmu 700 MHz nebude dost pro všechny a na část spektra si pro strategické využití brousí zuby i stát, resp. Ministerstvo vnitra. Proto bude velmi záležet, s jakými podmínkami ČTÚ aukci vypíše a zda budou zvýhodněny nové subjekty před stávajícími operátory. Pokud by pásmo obsadili pouze současní velcí hráči, moc by se toho pro koncového spotřebitele nejspíš nezměnilo.

Takto jsme loni komentovali výsledky aukce v pásmu 3,7 GHz: