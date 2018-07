Příští velká věc mobilního světa. Po výřezech přijdou díry. Huawei už takový displej připravuje

Je to teprve 10 měsíců, co Apple představil iPhone X s výřezem v horní hraně displeje a teď se podívejte na současný trh a představované novinky. Kdo nemá „notch“, jako by nebyl.

Ale už se rýsuje nový prvek, který má výřez překonat. Díra, tedy výřez ze všech stran ohraničený displejem, aktivními pixely. Poslouží jako průhled pro selfie kameru, případně další senzory. Nemá být tak velká a rušivá, jako přece jen rozměrný výřez.

Než se firmy naučí schovat kameru pod displej (patent už existuje), vypadá otvor jako rozumné řešení. A konstrukce je rozhodně jednodušší než vysouvací mechanizmy alá Oppo a Vivo. Otázkou však je, jak se s otvorem vypořádá uživatelské prostředí...

Podle korejského etnews.com (via GSM Arena) už takový displej připravuje Huawei. Má úhlopříčku 6,39 palce a telefon s ním se má představit ve čtvrtém kvartálu.