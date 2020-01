Příští Xperia bude designově podobná jako ty předchozí, uvidíme ji ale až v Barceloně

Sony na veletrhu CES nové smartphony neukázalo, místo toho představilo futuristický koncept vlastního autonomního elektrického vozidla. Na nové telefony si budeme muset tedy počkat nejspíš až do tradičního únorového veletrhu MWC 2020 v Barceloně. Už nyní se ale na veřejnost dostaly rendery připravovaného zařízení, které na základě CAD výkresů zpracoval portál Slashleaks.



Sony zřejmě ještě nějakou dobu zůstane u designu započatého modelem Xperia 1 (Zdroj: Slashleaks.com)

Podle něj by měl jeden z letošních modelů nést název Xperia 5 Plus. Má jít o model střední třídy se 6,6palcovým OLED displejem, předními stereo reproduktory a zadním trojitým fotoaparátem s ToF senzorem. Čtečka otisků má být tradičně na boční straně, 3,5mm jack dostane prostor na horní hraně. Designově má novinka zapadnout do stávajícího portfolia tvořeného modely Xperia 1 a Xperia 5. Další detaily v tuto chvíli známy nejsou.