Přivítejte první skládací telefon na světě. Royole FlexPai pohání Snapdragon 8150

Nebude to, Samsung, LG ani Huawei, kdo jako první oznámil a na veřejnosti ukázal první skládací hybrid tabletu a smartphonu. Prvenstvím všem velikánům vzala společnost Royole se svým modelem FlexPai. Neznámá firma se doslova přes noc dostala na titulní stránky všech online médií. Na oficiální grafice sice vše vypadá vyšperkovaně, ale první živá videa z reálných zařízení ukazují na to, že výrobce natolik spěchal, že si dvakrát nelámal hlavu s designem ani s logikou ovládání systému.

Royole FlexPai vypadá v rozloženém stavu jako trochu netradiční tablet se 7,8" AMOLED displejem, rozlišením 1 920 × 1 440 pix a poměrem stran 4:3. Pokud jej však přeložíte v půlce, rázem se změní na telefon se 4" úhlopříčkou, ovšem tloušťka zařízení při „ne úplně ideálním“ složení naroste dost výrazně. Při zavření telefonu s prostředím Water OS (nadstavba na Androidu Pie), se systém přepne jen na jednu polovinu displeje, a na té druhé zobrazí pouze statickou tapetu. Vy si však můžete vybrat, kterou půlku displeje chcete v zavřeném stavu využívat.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw