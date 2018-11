Pro pány více sexu, pro dámy zásnubní prsten. Spinner vašemu partnerovi hackne reklamní systém

Společnost The Spinner přišla se službou, která cílové osobě předkládá požadovaný obsah přímo v jeho internetovém prohlížeči. Čím častěji jej pak daná osoba vidí, tím více bere fakta za daná. Za 29 dolarů (cca 655 Kč) vám firma pošle unikátní odkaz, který vy přepošlete cílové osobě. Po rozkliknutí se do jejího mobilu stáhnou cookies, díky kterým bude přijímat unikátně navrženou kontextovou reklamu.

Nejlepší (nebo nejhorší?) na tom je, že tím zařízení nijak nehackujete, ani do něho neodesíláte škodlivý obsah. Jedná se totiž o oblíbenou marketingovou techniku, která zobrazuje specifickou „reklamu“ cílenou na konkrétního uživatele. Takže ano, je to celé legální. Dítko si tak může zaplatit bombardování rodičů, aby mu pořídili štěně, svobodná slečna může bombardovat svého partnera, aby ji konečně požádal o ruku a on ji, aby spolu měli více sexu.

Nachází se i takové perly, jako výzva ke změně zaměstnání – to pokud se chcete nenásilně zbavit nepříjemného kolegy, nebo výzvy typu přestaňte jíst maso, či nedopujte, pokud jste sportovec. Každý scénář obsahuje deset článků, které se zobrazí celkem 180krát. Pokud tedy dosáhnete svého, např. v případě novopečeného abstinenta, dokud se zaplacený balíček nevyčerpá, budou se články zobrazovat stále.



Ukázky článků, na které Spinner zavede vaši oběť.

Více se o službě dozvíte na webu www.thespinner.net. Vzhledem k tomu, že funguje pouze v angličtině, budeme ji v našich končinch brát spíše jako zábavnou technologickou kuriozitu.