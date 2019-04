Pro rychlejší šťávu: minirecenze powerbanky Avacom Prisma PQ-10

Powerbank je na trhu mnoho a přibývá i těch podporujících technologii Quick Charge. Avacom však u svého nového modelu šel ještě dále. Prisma PQ-10 totiž nabízí i technologie USB Power Delivery a MediaTek Pump Express, takže rozšiřuje seznam mobilních zařízení, která dokáže nabíjet vyšším napětím než 5 V, a tedy rychleji. Jde například o novější iPhony a všechny Androidy s čipsetem MediaTek.

Powerbanka je celoplastová, matná a odolná, ale hlavně příjemně maličká a zaoblená, takže se vejde prakticky kamkoli. Nabíjet ji můžete dvěma způsoby – přes konektor Micro-USB a USB-C, které lze současně použít i pro nabíjení jiných zařízení, stejně jako klasické USB-A. Nabíjet můžete současně až dvě zařízení, a to při 5 V proudem až 3 A, ve skutečnosti se automaticky vypne při proudu dokonce až nad 3,5 A.

Powerbanka se dokáže automaticky zapnout jen při připojení zátěže, tlačítko na boku tak slouží především pro zjištění aktuálního stavu nabití pomocí čtyř modrých LED. Také se umí sama vypnout, pokud detekuje nižší proud než přibližně 80 mA, což je stále docela hodně a některá malá zařízení by se nemusela kvůli tomu nabít do plného stavu. Disponuje funkcí Pass Through Charging, takže umožňuje současně nabíjet připojené zařízení a zároveň se sama nabíjet. Zvládne také rozpoznat připojené zařízení a automaticky zvolit vhodný nabíjecí režim. Rychlonabíjení je signalizováno změnou barvy první LED.

powerbanka Avacom Prisma PQ-10 www.avacom.cz

cena: 650 Kč materiál: tvrdý matný plast baterie: Li-ion udávaná kapacita: 10 000 mAh/37 Wh podpora rychlého nabíjení: Qualcomm Quick Charge (QC), MediaTek Pump Express (PE), USB Power Delivery (PD) nabíjení: 5 V/2 A a 9 V/2 A (Micro-USB – QC, PE), 5 V/2 A a 9 V/2 A (USB-C – QC, PD) vybíjení: 5 V/3 A, 9 V / 2 A, 12 V/1,5 A (USB-A – QC, PE), 5 V/3 A, 9 V / 2 A, 12 V/1,5 A (USB-C – QC, PD) ostatní: čtyři modré stavové LED (ukazatel kapacity), USB-A na Micro-USB (45 cm, max. 1,6 A) kabel rozměry: 135 × 67 × 15,5 mm hmotnost: 199 g hustota energie: 165 Wh/kg, 234 Wh/l

Testy ukázaly, že powerbanka poskytne přibližně o 9 % nižší kapacitu, než deklaruje, nicméně udávaných 10 000 mAh je vnitřních článků a u výstupu je nutné počítat i se ztrátami při přeměně napětí, takže naměřených 9 190 mAh (34 Wh) při 0,5A zátěži je skvělý výsledek. Dostupná kapacita ovšem s rostoucím proudem klesá, a to na 8 865 mAh (32, 8 Wh) při 1A a 8 784 mAh (32,5 Wh) při 1,5A zátěži. Pokud budete využívat rychlé nabíjení, klesne dostupná kapacita kvůli ztrátovější konverzi na vyšší napětí ještě níže.

I přesto jde vzhledem k malé velikosti a nízké hmotnosti zařízení o výborné hodnoty a powerbanka se díky tomu může pochlubit vysokou hustotou uložené energie. Zamrzí sice, že k powerbance dostanete jen USB na Micro-USB kabel, zatímco USB-C chybí, zase ale má Avacom Prisma PQ-10 vzhledem ke svým schopnostem atraktivní cenovku.

Plusy a minusy

+ Podpora široké škály technologií rychlého nabíjení

+ Detekce rychlého nabíjení pomocí první LED

+ Konstrukce, malé rozměry

- V balení jen Micro-USB kabel