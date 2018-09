Počítačové hry se jeví jako víceméně mužská záležitost. Alžběta Trojanová je ale výjimkou, která se počítačovým hrám věnuje dokonce profesionálně, a to už čtrnáct let, kdy začínala přispívat do časopisu Gamestar. Nyní šéfuje hernímu pořadu Re-play, který i sama moderuje, a nadále píše články o hrách do časopisů Score a ABC. V zajímavém videorozhovoru pro Reflex.cz odhaluje, jak vnímá mužskou převahu ve svém oboru a co může být její příčinou.