Proč je vodotěsný mobil drahý

Vodotěsný mobil je drahé zkonstruovat. Budu zjednodušovat, ale vzít základní desku a obalit ji kusem barevného plastu není až tak složité. Ale zkonstruovat smartphone tak, aby do něj nenatekla voda, přitom fungovaly reproduktory, mikrofony, konektory a tlačítka, to už je „vyšší inženýrská“. A u rýsovacího prkna to ani zdaleka nekončí.

Prototyp prochází testováním, když jej konečně vyladíte, přichází další nelehký úkol – nastavit výrobní proces tak, aby byl stejně spolehlivý každý jeden vyrobený kus. Platí zde jiné nároky na přesnost, jiné požadavky na opracování materiálů. Oproti výrobě neodolného mobilu je zde navíc testovací proces a ani ten není zadarmo.

Ok, zkonstruovat vodotěsný mobil je drahé, ale když jich dokážete prodat hodně, náklady se rozloží a nemusí to být až takový problém. O nastavení výrobního procesu se dá říct něco podobného, ale to pravé nákladové rodeo teprve přichází – servis.

Dokonale utěsněný mobil prostě nemůže servisovat kdejaký šikula s torx šroubovákem z DealExtremu. Nebo může, ale těžko po opětovném uzavření pouzdra zaručí vodotěsnost. Značkový servis s proškoleným personálem je drahý, oprava utěsněného mobilu je složitější, delší a znovu ji zakončuje test vodotěsnosti.

To všechno jsou peníze. Peníze navíc. Peníze, které výrobce nevodotěsného mobilu nemusí vydat. Tedy vodotěsnost je paradoxně konkurenční nevýhodou. Abyste ji vyvážili, musíte vodotěsnost propagovat jako konkurenční výhodu. A třeba Sony to tak v minulosti dělalo, vodotěsnost byla jedním z pilířů marketingu někdejších Xperií.

Jenže lidé si pak mobil pletou s podvodní kamerou a častější namáčení dává mobilům zabrat, takže se častěji objevují v servisu (= další náklady). Výsledek? Podvodní hrátky vymizely z reklam na Xperie, firma instruovala své zákazníky, jak mobil lépe chránit před slanou vodou a ještě za to schytala negativní publicitu. Ano, částečně i od nás:

Přidávají se další

Další problém je, že si zákazník vyšší cenu nespojí přímo s vodotěsností, vidí jen drahý mobil. A i když je vodotěsnost „fajn“, naprosto zásadním parametrem je právě cena.



Stavět propagaci na vodotěsnosti možná nebyl ten nejlepší nápad...

Divili jste se v minulosti, že to špičkové vodotěsné smartphony značky Sony přehánějí s cenou? Nebylo to chamtivostí japonského výrobce. Xperií se neprodávalo tolik, aby se daly fixní náklady rozmělnit k nepoznání. Náklady byly patrně jedním z důvodů, proč loňský Compact nebyl vodotěsný. Jak jinak si to vysvětlit u firmy, která má technologii zvládnutou a tolik let ji prodává? Letošní Compact už znovu vodotěsný je. Stejně tak špičkové modely Galaxy S, ale Samsung jich prodá o dva řády více a drahé byly už předchozí modely, takže se přechod na vodotěsnost neprojevil cenovým skokem.

Loni se přidal iPhone 7, první voděodolný mobil od Applu a vypadá to, že se s náročnou technologií firma vyrovnala, vodě odolné jsou i letošní novinky (iPhone 8 a iPhone X). Znovu však zůstávají u nižšího stupně krytí IP67.

Jak zacházet s vodotěsným mobilem: