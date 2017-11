Proč operátoři poškozují mobilní internet? Jejich tematické balíčky matou uživatele

Nové služby, nové problémy. T-Mobile StreamOn a Vodafone Pass slibují internet bez počítání a jejich původní myšlenka je opravdu skvělá. Ale převedení do praxe dopadlo tragicky. Na seznamu podporovaných služeb chybí služby, které by tam chybět neměly a i ty podporované se chovají nevyzpytatelně. Kdo by třeba čekal, že YouTube video do streamovacího balíčku patří, ale před videem přehrávaná reklama nikoliv?

Další problémy jsou spíše strategického rázu. Vodafone rozdělil Facebook a Facebook Messenger do dvou balíčků, přitom služby logicky patří k sobě. V populárním WhatsApp můžete v rámci Vodafone Chat Pass chatovat a posílat fotky, ale video- a hlasové hovory už se počítají do běžného FUP limitu. YouTube video přehrané ve stejnojmenné aplikaci do balíčků patří, „embed“ video vložené do obsahu webové stránky však nikoliv.

Samostatnou kapitolou je lechtivý obsah. Ani Google ani Apple porno ve svých obchodech s aplikacemi nechtějí, takže ani není perspektiva, že by se některá ze služeb dostala do streamovacích balíčků.

Podivná jsou i podmínky služeb. Pokud přes Video Pass tři dny v řadě proteče více než 90 % celkového objemu dat, Vodafone má právo službu zastavit. Proboha proč? Vždyť přesně proto si uživatel Video Pass pořídil – aby se zbavil na objem dat nejnáročnějšího provozu. A když už máme daná poměr mezi 9:1 mezi videem a ostatním obsahem, tak můžeme počítat. Když u Vodafonu máte tarif Red Naplno 10 GB v ceně 1077 Kč měsíčně, znamená to, že se denně můžete podívat na přibližně 45 minut videa (pokud budeme předpokládat, že sekunda 1080p videa spotřebuje 1 MB dat). Sami si spočítejte, jestli je to pro vás málo, nebo moc.

Ano, spočítejte. V tomto bodě je dobré připomenout reklamní slogan Vodafonu: „Budoucnost je datování bez počítání.“ To možná ano, ale ta budoucnost rozhodně ještě nepřišla.

Už jsem zmínil, že „z důvodu optimalizace“ může Vodafone snížit kvalitu přehrávaného videa? A to jsou pouze problémy z pohledu uživatele.

Síťová neutralita ...je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu.

Na služby si totiž brousí zuby ČTÚ. Hodlá prověřit, zda neporušují pravidla síťové neutrality. Selský rozum říká, že ano, ale operátoři se patrně budou ohánět výjimkou, kterou nařízení BEREC dovoluje balíčky, pokud do nich bude mít kdokoliv přístup. Ale pravidla pro přístup do balíčku už jsou na operátorovi a ať jsou jakákoliv, už pouhou nutnost projevit zájem za bariéru považujeme. Šetření probíhají i v dalších zemích a nezbývá než čekat, jak dopadnou. Když se nedávno řešil automatický dokup dat, kauza se táhla rok a půl.

Mimochodem když dosáhnete FUP limitu a vyčerpáte základní balíček dat, zastaví se i Pass/StreamOn. Proč? Z důvodů síťové neutrality. Tady se operátorům hodí...