Proč všichni chtějí do škol, proč Apple zlevňuje a proč se blíží konec tabletů s Androidem

V úterý se sešlo pár zajímavých tiskových konferencí. Vlastně jich bylo tolik, že se to nebojím označit za premiérové superúterý. Akci měli Apple, Google, Huawei a Xiaomi. Náhoda? Vy věříte na náhody? Takže jak to vzniklo? Apple a Huawei se pravděpodobně opravdu trefili do stejného data náhodou. Google šel se svým vzdělávacím programem proti Applu a Xiaomi proti Googlu.

Z mobilmaniakálního pohledu byla nejzajímavější akce Huawei a premiéra vlajkových lodí pro další sezónu. Jejich špičkové modely vždycky trochu pokulhávaly za těmi absolutně nejlepšími, ale letos to vypadá hodně nadějně. Hlouběji se však pouštět nebudu, na tiskové konferenci byl Honza a všechno pěkně komentuje v první části Týdne mobilně.

Kterak se Apple s Googlem o školáčky pral

Na akci Applu můžeme nahlížet z několika úhlů a hodně zajímavé je to, že nový iPad je levnější. Proběhla obvyklá evoluce, výbava je o fous lepší, procesor výkonnější, po displeji můžete šmátrat chytrým stylusem Apple Pencil (dříve výsada modelů Pro) atd. Tak to Apple dělal i v minulých letech – naboostovat výbavu, ale udržet cenu. Tentokrát je cena o celé dva tisíce nižší než loni, s cenou 8 990 Kč jde o nejlevnější tablet od Applu, ani mini není levnější.

Čím to? Applu se v minulém období povedla velká věc – obrátil prodeje tabletů k růstu, to je poprvé od roku 2013. Teď pravděpodobně chtějí navázat a trend udržet.

K Applu se ještě vrátíme, ale teď pojďme na Google, resp. Acer. Tahle dvojice představila Chromebook Tab 10 a je to první tablet s operačním systémem Chrome. Na první pohled trochu nuda, ale na pozadí se dějí dvě velké věci.

Tenhle tablet umí spouštět aplikace z Androidu, přitom jeho ovládání více připomíná desktopová Windows. Někteří odborníci v tom vidí začátek konce Androidu na tabletech, nebo dokonce Androidu jako takového. Zdá se vám absurdní, že by Google zahodil něco tak gigantického, jako je platforma Android? Ono to vlastně může proběhnout docela nenápadně – Google bude obě platformy nadále sbližovat, až jednou splynou. Možná bude mít výsledek více z Chrome OS, přesto se může jmenovat Android. Ale to už jsou opravdu jen spekulace.

Druhá velká věc kolem nového tabletu značky Acer je ta, že jej Google chce cpát do škol, tedy podobně jako Apple svůj nový iPad. Obě firmy nabízí studentům velké slevy a vypadá to na velkou bitvu.

Samaritáni, kterým jde jen o vzdělání?

Ve vzduchu visí otázka – proč firmy chtějí prodávat do škol, když je to bez zisku? Na tiskovkách se mohou Tim Cook z Applu i Sundar Pichai z Googlu ohánět tím, že jim jde o blaho další generace a že je vzdělání to nejdůležitější, co jí můžeme dát, ale nezapomínejte, že jsou to stále firmy. Nechci říkat, že se svými šlechetnými výstupy o vzdělávání lžou, ale je potřeba hledat i podnikatelský rozměr takového plánu. A odhalit ho není těžké. Když firma získá studenta a naučí ho pracovat se svým strojem, aplikacemi a ukotví jej v platformě, roste pravděpodobnost, že si po škole koupí další stroje od stejné firmy. Tentokrát už za plnou cenu...

A jak ten souboj o americké školy aktuálně vypadá?

14 % Apple

25 % Windows

60 % Chrome OS

Možná právě tady je důvod, proč Apple zlevňuje iPad – aby navýšil svůj podíl ve školách. Problém ale je, že na seriózní školní práci je výhodou klávesnice. Tu si k iPadu musíte přikoupit, stejně tak propagovanou tužku Apple Pencil... A možná právě proto byl na tiskové konferenci vidět Logitech, který představil levnější stylus a kryt s klávesnicí.

A abychom nezapomněli

Xiaomi vytáhlo Mi Mix 2S a ukázalo, že bezrámečkový design jde zvládnout i bez výřezu v horní hraně. První Mi Mix byl designový pokus, Mi Mix 2 se loni na podzim posunul blíže běžné smartphonové řadě a Mix 2S už jen vylepšuje, ladí, posiluje.

Stále si vystačí s FullHD rozlišením, stále je bez zvýšené odolnosti proti vodě. Zato má cívku pro bezdrátové nabíjení a u Xiaomi půjde koupit i levnou a kvalitní nabíjecí podložku. Foťák se (aspoň podle DxO) vyrovná iPhonu X, což je pro Xiaomi výrazný posun k lepšímu. I na českém trhu bychom se měli dočkat – cca v červnu a za cca 13 990 Kč