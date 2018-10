U rozložení klávesnice se často traduje, že je způsobeno nutností rozhodit části psaná písmena co nejdále od sebe, aby se pak na psacích strojích páky nezasekávaly samy o sebe. Pravda je to ale jen částečná – v době, kdy psací stroje vznikaly, mezi sebou soutěžilo velké množství rozložení a zvítězilo to, které bylo prostě nejrychlejší. To pak po vzájemné dohodě začali používat všichni výrobci a zůstalo až dodnes, i když pokusy o lepší rozložení se neustále objevují.