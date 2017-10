„Procesor s umělou inteligencí“ není žádná magie. Tedy až na novinku od Intelu...

Veřejnost to vidí, tak že společnost Huawei ukázala první mobilní procesor s integrovanou umělou inteligencí. Ale je to jen divadlo, taková záležitost se vyvíjí dlouhé roky a rozhodně to neznamená, že by Apple a jeho A11 Bionic byl jakkoliv pozadu. Naopak, iPhony už se prodávají, naopak na premiéru smartphonu Huawei s „offline AI“ teprve čekáme.

Mezi řádky jsme vyčetli jen to, že Samsung je pozadu. Zato Intel má něco výjimečného. Zcela nová procesorová platforma Loihi bourá i to základní dogma, že procesor pracuje pouze s nulami a jedničkami. Při stejném výkonu má být tisíckrát úspornější a při stavbě architektury prý Intel imitoval lidský mozek. Loihi však berme jako příslib do budoucna, zatím pro ni neexistuje žádný software, všechno bude nutné vymyslet nanovo.