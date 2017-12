Procesory z mobilů zaútočí na svět počítačů. Proč by to tentokrát mělo vyjít?

Qualcomm v týdnu představil Snapdragon 845 a má s ním velké plány. Kromě toho, že bude pohánět ty nejvýkonnější Androidy příští sezóny, má také za´točit na svět počítačů. Pokusy naučit mobilní procesory s platformou ARM spolupracovat s Windows už tu v minulosti byly (hlavně Windows RT) a neskončily dobře. Proč vy to tentokrát mělo vyjít?

Lákavá je hlavně dlouhá výdrž baterie přesahující 20 hodin a líbit se bude i always-on režim, ve kterém budou počítače podřimovat, přijímat e-maily a k plné akci budou připravené na jediné stisknutí tlačítka. Tedy tak, jak to známe z mobilů. Výhodou má být i příkladná spolupráce s LTE sítěmi a cena, ale to je bod přinejmenším diskutabilní. Je totiž třeba zvážit přesnou konfiguraci, výkon a ceny konkurence. V téhle rovnici je zatím mnoho neznámých, ale jisté je zatím to, že zázraky v poměru výkon/cena čekat nelze.

Nevýhody? Ve srovnání s konkurencí od Intelu to bude slabší výkon a až praxe ukáže, jak se budou nové počítače chovat, o kolik slabší budou. Problémy můžeme čekat i s kompatibilitou, zatím je však těžké říct, jak velké budou. V základu budou instalované Windows 10 S, které umožní instalovat pouze nativní aplikace z Microsoft Store. Až po přepnutí na plnohodnotná Windows bude možné používat všechny desktopové aplikace, patrně však s „výkonovou penalizací“. A opět – těžko říct, jak ta penalizace bude velká.

Takže? Čeká nás revoluce? Rozhodně ne skoková. Ale pokud se všichni zúčastnění vynasnaží, mohla by nová platforma získávat argumenty, posilovat výhody, eliminovat slabé stránky a postupně ukusovat z podílu, který dnes drží procesory x86.