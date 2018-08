Prodávají se čím dál dražší smartphony. Tržby výrobcům vzrostly o 7 %

Ve druhém čtvrtletí 2018 se prodalo méně smartphonů než ve stejném období loni (podrobně jsme psali zde). To ale neznamená, že by výrobci nějak strádali. Podle Strategy Analytics se i přes nižší objem prodeje ve sledovaném kvartálu výrobcům zvedly tržby, a to meziročně dokonce o 7 %.

Prodávají se totiž čím dál dražší smartphony. Ilustruje to ukazatel ASP (průměrná prodejní cena), jenž meziročně vzrostl o 10 %. Konkrétní čísla si bohužel agentura schovává pouze do placené analýzy. Zajímavé ale je, že telefony s cenovkou 300 dolarů a vyšší tvoří čtvrtinu objemu, ale 59 % tržeb.

Je asi jasné, že z pohledu kapitalizace bude žebříček výrobců odlišný od pořadí podle počtu prodaných kusů. Největší tržby realizoval během dubna až června Apple, následoval Samsung, Huawei, Oppo, Vivo a Xiaomi. Ani tento údaj však nic neříká o ziskovosti firem, která u některých značek snažící se o expanzi může být klidně záporná.

Huawei je nově světová dvojka mezi výrobci smartphonů: