Prodeje iPhonů klesají, zisk také, Apple investuje do budoucnosti

Apple zveřejnil finanční výsledky za kvartál od července do září a uzavřel tak fiskální rok 2019. Čistý zisk meziročně klesl z loňských 14,1 miliardy dolarů na 13,7 miliardy (asi 313 miliard korun). Tržby ve výši 64 miliard dolarů naopak překonaly odhady a znamenají 2% nárůst. Vyhlídky Applu do dalšího čtvrtletí jsou pozitivní, akcie reagovaly posílením o dvě procenta.

Start prodeje nové generace iPhonů se vyvíjel nad očekávání dobře. Počty prodaných kusů Apple nezveřejňuje, ale tržby z prodeje iPhonů znamenají meziroční pokles o devět procent. Applu se je ale podařilo více než dorovnat růstem prodeje chytrých hodinek Apple Watch, bezdrátových sluchátek AirPods a příjmy z on-line služeb.



Apple investuje do budoucnosti, kterou vidí ve službách. Spuštění Apple TV+ je v USA společenskou událostí celonárodního významu.

Firma vkládá velké naděje do předplacených služeb. Krátce po vyhlášení výsledků spustí novou službu pro streamování videa s vlastním originálním obsahem. Apple TV+ má konkurovat Netflixu a dalším zavedeným službám. Aby je Apple dohnal, mohutně investuje a předplatné rozdává zdarma studentům nebo k novým přístrojům s cílem hned na začátku nahnat do platformy co nejvíce uživatelů i za tu cenu, že příjmy začnou generovat až ve vzdálené budoucnosti.

Apple očekává, že v závěrečném kvartálu letošního kalendářního roku by se její tržby mohly meziročně zvýšit o čtyři procenta. Apple zveřejnil jejich odhadované rozpětí mezi 85,5 a 89,5 miliardami dolarů. Ve stejném období loni se obrat kvůli poklesu prodeje v Číně snížil na 84,3 miliardy.