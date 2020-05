Prodeje smartphonů Sony klesly o víc než polovinu, počítají se už jen na statisíce

Sony se prozatím nepodařilo zvrátit klesající trend prodejů smartphonů Xperia. V prvním čtvrtletí letošního roku si firma sáhla na nové dno, když podle portálu XperiaBlog.net prodala celosvětově pouze 400 tisíc kusů chytrých telefonů. To je zdaleka nejslabší výsledek za posledních 10 let. Ve stejném období loni to bylo 1,1 milionu prodaných mobilů, ve „zlaté éře“ začátkem roku 2014 dokonce 8,8 milionu.



Výsledky hospodaření divize elektroniky, kam patří i smartphony, za fiskální rok 2019 (Zdroj: Sony)

Hlavní příčinou horších prodejních výsledků jsou podle Sony okolnosti související s koronavirovou pandemií. Jedna z továren Sony v Číně musela být po nějakou dobu uzavřena, výrobce zaznamenal také zpoždění dodávek komponent od obchodních partnerů a v neposlední řadě se projevila také nižší poptávka spotřebitelů v době krize.



Hospodaření Sony Corporation za první kalendářní čtvrtletí 2020 (u Sony odpovídá čtvrtému fiskálnímu kvartálu 2019) podle jednotlivých divizí (Zdroj: Sony)

Horší výkon mobilní sekce poslal do ztráty celou divizi Electronics Products & Solutions, kam smartphony Xperia od začátku roku 2019 organizačně spadají. Tržby divize se meziročně propadly o čtvrtinu na 363,4 miliardy jenů (cca 84 miliard korun) a ztráta se prohloubila na 59,5 miliardy jenů (cca 14 miliard korun). Ani celá korporace Sony, jejíž velká část tržeb plyne z prodeje hardwaru, si rozhodně výskat nemůže. Ve sledovaném období vykázala zisk pouze 35,4 miliardy jenů (cca 8 miliard korun), což je o 57 % horší výsledek než ve stejném období loni.