Prodeje VR headsetů porostou. Budou přibývat i brýle pro rozšířenou realitu

Světové prodeje brýlí pro virtuální (VR) i rozšířenou (AR) realitu porostou, predikuje analytická společnost IDC. Jen za letošní rok se prodá o polovinu více headsetů než loni, v absolutních číslech 8,9 milionu kusů. Za pět let mají potom prodeje činit necelých 70 milionů.

IDC rozlišuje dva základní typy headsetů – ty pro virtuální realitu, které vás zcela pohltí z reálného prostředí (např. HTC Vive), a potom pro rozšířenou realitu, které pouze přidávají do reálného pohledu virtuální prvky (např. Google Glass). Zatímco dnes má výraznou převahu první typ VR, za pět let bude poměr VR ku AR zhruba 1 : 1.

Co se týče segmentace trhu, většina headsetů (až dvě třetiny) poputuje do firemního B2B segmentu. Převahu zde budou mít AR brýle, sloužit budou k simulacím, měřením a tréninkům. U koncových B2C zákazníků se budou těšit větší oblibě VR brýle sloužící primárně pro hraní her, sledování filmů a multimediálního obsahu.