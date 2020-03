Prodejny operátorů mají otevřeno, lidé by je ale měli navštěvovat jen v nejnutnějších případech

Pobočky operátorů jsou vedle potravin, drogerie, lékáren a trafik jedny z mála kamenných obchodů, které mohou být i v období karantény otevřeny. Je to proto, aby lidé měli neztížený přístup k službám elektronických komunikací, jejichž využívání je v mimořádném stavu naprosto nezbytné.

Operátoři nicméně své zákazníky prostřednictvím Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) žádají, aby na kamennou prodejnu chodili pokud možno co nejméně a chránili tak zdraví svoje i zaměstnanců poboček. Pokud je to možné, měli by zákazníci své požadavky řešit přes telefon nebo přes internetovou samoobsluhu.

Typickým příkladem, kdy je nutné navštívit prodejnu, je například porucha na smartphonu koupeného u operátora nebo jeho reklamace, případně výměna SIM karty. Naopak aktivaci nebo deaktivaci služeb, dotazy související s vyúčtováním, nebo ohledně nastavení zařízení lze vyřídit bezpečně online nebo přes telefon.