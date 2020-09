Prohlédněte si nejelegantnější chytré hodinky od Huawei. Kombinují kůži, titan, safír a keramiku

Huawei v uplynulých dnech představil novou generaci chytrých hodinek Huawei Watch GT 2 Pro. Vizuálně jsou hodinky hodně podobné svému loňskému předchůdci. Krycí sklo displeje je v jedné rovině s lunetou, takže ciferník nemá žádný vyvýšený okraj a působí velmi elegantně.

Na pravém boku je opět dvojice korunek, které však nereagují na otáčení, ale na stisk, chovají se tedy jako klasická tlačítka. Samotné pouzdro hodinek (tělo) je masivnější, a to včetně výstupků pro uchycení řemínku, které mezi páskem a tělem už nenechávají žádnou mezeru.

Co je ale hlavně nové, to jsou materiály. Dýnko (spodní strana těla) je keramické. To působí jednak velmi robustním a poctivým dojmem, ale zároveň zpřístupňuje i funkci bezdrátového dobíjení, což je zřejmě největší mezigenerační upgrade. Pouzdro je z titanu a displej kryje safírové sklíčko. Řemínek u verze Classic je kožený, u verze Sport silikonový.

Změří okysličení krve, vyřídí hovor

Hardware vychází z modelu hodinek Watch GT 2e. Kruhový AMOLED displej má průměr 1,39 palce a přepočtené rozlišení 454 × 454 bodů. Hodinky pohání procesor Kirin A1, uživatel v nich má k dispozici 4GB úložiště. Optický snímač na dně pouzdra měří tepovou frekvenci a okysličení krve (SpO2). Měření srdečního rytmu (EKG) hodinky nemají.

Baterie disponuje kapacitou 450 mAh, díky ní mají hodinky vydržet až 14 dní na jedno nabití. Výdrž se samozřejmě sníží se zapnutou GPS nebo kontinuálním měřením tepu. Ve výbavě nechybí ani reproduktor a mikrofon, takže s hodinkami vyřídíte i telefonní hovor. Prostředí (Lite OS) je uzavřené, nové aplikace nenahrajete.

Hodinky působí opravdu luxusním dojmem a bez váhání je můžeme označit za dosud nejprémiovější hodinky ze stáje Huawei/Honor. Tomu odpovídá i cenovka, která činí 7 990 Kč. To je pořád výrazně méně než u některých podobně koncipovaných chytrých hodinek konkurence, u Huawei je to ale zatím nejdražší model. Watch GT 2 Pro se vyrábějí pouze v jedné velikosti 46 mm.