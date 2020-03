Prohlédněte si Sony Xperia 1 II na živých fotkách. Do prodeje jí to ještě nějakou dobu potrvá

Japonci představili svůj vlajkový smartphone Sony Xperia 1 II na konci února ve formě online tiskové konference. Naživo si tak novinku široká veřejnost zatím prohlédnout nemohla a start prodeje je zatím ještě docela vzdálený – výrobce předpokládá uvedení na trh na přelomu května a června.

Z několika japonských zdrojů ale pár fotek uniklo, a tak se můžete s dosud nejdražší Xperií seznámit podrobněji. Ačkoli to tak na tiskových renderech úplně nevypadalo, design se od loňské Xperie 1 přece jen obměnil – telefon nemá tolik zaoblené hrany, působí o něco málo tlustším dojmem, což je daň za nabyté bezdrátové dobíjení.

Jiná fialová

Čtečka otisků je opět součástí zapínacího tlačítka, takže na boku najdeme proti loňské „jedničce“ o čudlík méně. Nesmí samozřejmě chybět spoušť foťáku. Pochvalu zaslouží návrat 3,5mm jacku, Sony se drží i šuplíku na SIM karty bez nutnosti jeho otevírání špendlíkem. Zařízení je opět hodně protáhlé, což je dáno poměrem stran displeje 21 : 9. Výrobce si odpustil výřezy i průstřely pro selfie kamerku a místo toho zachovává symetricky vrchní i spodní decentní okraj.

Telefonu designově prospělo i přemístění modulu fotoaparátu z osy zařízení do levého horního okraje zad. Nehledě na to, že tak jistě získal ucelenější prostor v zařízení pro rozmístění ostatních komponent. Sony Xperia 1 II se vyrábí celkem ve třech barvách – černé, fialové a bílé. Pro český trh budou určeny první dvě jmenované. Jen škoda, že fialová má trochu matnější odstín spíše do šeda než loňská fialová u Xperie 1. Ta byla přece jen o něco atraktivnější.

Sony Xperia 1 II katalog rozměry a hmotnost: 166 × 72 × 7,9 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 2 160 × 5 040, 844 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Via: Xperiablog.net