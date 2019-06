Project Dylan. Amazon pracuje na náramku, který rozpozná lidské emoce

Agentura Bloomberg informuje o projektu Dylan, ve kterém Amazon vyvíjí zařízení schopné rozpoznat aktuální psychický stav člověka a doporučit mu řešení případného problému. Náramek pracuje s analýzou hlasu, je teprve na začátku vývoje a zatím není jasné, zda se vůbec dostane do produkce. Měl by být spárovaný s mobilní aplikací, ovládat se bude pomocí hlasových povelů.

Informací o projektu zatím není mnoho. Víme však, že Amazon na novince spolupracuje se společností Lab126. Ta stojí za vývojem hardwaru pro telefony Amazon Fire či chytrý reproduktor Echo. Na projektu Dylan se dále podílí i tým, který zprostředkoval software pro hlasového a virtuálního asistenta Amazon Alexa.

Projekt podle Bloombergu naznačuje, že by použitá technologie rozpoznávání emocí mohla Amazonu pomoci získat detailní informace o tom, co požadují jeho zákazníci a jak na ně lépe cílit. Agentura také uvádí, že by technologie mohla vyvolat debatu o tom, kolik dat a informací o svých zákaznících technologické firmy jako Amazon, Facebook či Google shromažďují.