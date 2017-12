Project Treble se do stávajících telefonů nedostane, dočkáme se jej až příští rok

V souvislosti s Androidem 8.0 se do Androidu dostal i tzv. Project Treble. Jedná se o oddělení frameworku (dodávám Googlem) a implementace systémové ROM (upravována výrobcem) do dvou samostatných částí s tím, že každou z nich bude možné aktualizovat nezávisle na té druhé. Jinými slovy, aktualizace se na telefony v ideálním případě dostanou daleko rychleji, protože nebudou muset čekat na to, až výrobci pro daný firmware upraví a otestují vzhled „svého“ prostředí.

„Černé na bílém“ to na webu Androidu vypadá téměř dokonale, ovšem praxe zatím výrazně pokulhává. Proč se s rostoucím počtem smartphonů updatovaných na Android Oreo vůbec nehovoří o Project Treble? Podle zástupce společnost OnePlus je pro implementaci Treble potřeba, aby mělo zařízení v paměti vyhrazenou partition pro zachování souborů od výrobce a jejich oddělení od souborů Android frameworku. A vytvoření této partiton v rámci OTA aktualizacei může v krajním případě znemožnit samotné spuštění telefonu.

A co se týká ostatních výrobců, záleží na tom, zda mají již od výroby předpřipravenou zmiňovanou partition, a pokud ne, je velmi nepravděpodobné, že by spolu s updatem na Oreo z jejich strany přišla podpora Project Treble. Pro výrobce je dodatečná tvorba partition „na dálku“ natolik velkým rizikem s ohledem na funkčnost systému, že se jednoduše nevyplatí.

Treble requires 2 conditions to be met:

1) Adapt to the new Vendor Interface implementation

2) Standalone Vendor partition to contain Vendor Implementation

Nokia 8 does not have separate Vendor partition in ROM space and the partitioning cannot be done OTA.